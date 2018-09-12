В парке на Рышкановке обустроят Зеленый театр на деньги из Румынии

100 тысяч евро готовы выделить на постройку Зеленого театра в столичном секторе Рышкановка власти румынского города Арад. Проект предполагает установку крытой сцены и скамьи примерно на тысячу зрителей.

Зеленый театр станет частью проекта по обустройству рышкановского парка.

"22 августа сектор Рышкановка стал побратимом муниципии Арад. Им наша идея понравилась, и они дают нам на ее реализацию 100 тысяч евро", - рассказал претор сектора Рышкановка Николай Балаур.

Рышкановский парк обустроили в 1970-ом году. Назвали в честь Бориса Главана.