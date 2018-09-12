В Единцах открыли бюро национальной кампании "Под опекой старших"

В Единцах теперь тоже работает бюро национальной кампании "Под опекой старших". В церемонии его открытия принимали участие представители Генерального инспектората полиции, главы местных администраций и волонтёры.

В Единецком районе кампания „Под опекой старших” объединила почти 140 волонтёров.

"Мы будем обсуждать, как лучше организовать работу с детьми. Мы встречаем и провожаем их в школу, потом встречаем после школы, расспрашиваем, как у них дела в школе, может, есть какие-то неприятности", - рассказывает глава единецкого отделения кампании Владимир Гаврилюк.

Волонтеры говорят, что с готовностью приняли предложение присоединиться к кампании. Полицейские и местные власти не сомневаются: опека старших помогает обеспечить безопасность школьников по дороге в школе и домой.

"Такие проекты очень полезны. Дети будут в безопасности весь учебный год", - рассказал председатель Единецкого района Юрие Гараз.

"Люди старшего поколения обладают бесценной мудростью и большим опытом, которые обязательно нужно использовать", - отметил замначальника ГИП Григоре Кавкалюк.

Волонтеров кампании решили поддержать сети аптек и супермаркетов - они выдали участникам проекта скидочные карточки.

Кампания "Под опекой старших" объединила более 1500 бабушек и дедушек со всей страны.