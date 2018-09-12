Агентство Apele Moldovei превратилось в безответственную структуру с неграмотным управлением, заявил премьер Павел Филип. Он отметил, что 11 предприятий, подведомственных учреждению, за последние четыре года понесли почти 60 миллионов леев убытков. Это связано с тем, что оросительные насосные станции много лет не работают, при этом на бумаге там по-прежнему числятся рабочие.
Павел Филип заявил, что задолженности по зарплатам этим сотрудникам приходится в конечном итоге выплачивать государству, а потому расследованием этого дела займется прокуратура.
"За все эти миллионы, которые государство выплатило, должны ответить люди, которые отвечали за этот сектор. Мы содержим сотрудников, и мы платим штрафы за сектор, которого не существует", - рассказал премьер-министр Павел Филип.
Премьер представил на заседании правительства видеоматериал с оросительной станции Кэрпинен Хынчештского района. Она не работает с 2014 года, тем не менее на станции числятся 11 человек, и задолженность по зарплатам превышает 154 тысячи леев. В такой же ситуации находятся и другие десять предприятий.
На 11 подведомственных агентству Apele Moldovei предприятиях числится 521 сотрудник. Годовой фонд заработной платы превышает 18 миллионов леев.
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