Павел Филип об Apele Moldovei: мы содержим сотрудников и платим штрафы за сектор, которого не существует

Агентство Apele Moldovei превратилось в безответственную структуру с неграмотным управлением, заявил премьер Павел Филип. Он отметил, что 11 предприятий, подведомственных учреждению, за последние четыре года понесли почти 60 миллионов леев убытков. Это связано с тем, что оросительные насосные станции много лет не работают, при этом на бумаге там по-прежнему числятся рабочие.

Павел Филип заявил, что задолженности по зарплатам этим сотрудникам приходится в конечном итоге выплачивать государству, а потому расследованием этого дела займется прокуратура. "За все эти миллионы, которые государство выплатило, должны ответить люди, которые отвечали за этот сектор. Мы содержим сотрудников, и мы платим штрафы за сектор, которого не существует", - рассказал премьер-министр Павел Филип. Премьер представил на заседании правительства видеоматериал с оросительной станции Кэрпинен Хынчештского района. Она не работает с 2014 года, тем не менее на станции числятся 11 человек, и задолженность по зарплатам превышает 154 тысячи леев. В такой же ситуации находятся и другие десять предприятий. На 11 подведомственных агентству Apele Moldovei предприятиях числится 521 сотрудник. Годовой фонд заработной платы превышает 18 миллионов леев.

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