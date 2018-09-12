Лига Наций: сборные Молдовы и Белоруссии сыграли вничью

Сборная Молдовы получила первое очко в Лиге наций. Молдавские футболисты сыграли вничью 0:0 с командой Белоруссии во втором туре матча второй группы Лиги наций Д. Встреча прошла в Кишиневе.

Команда Александра Спиридона лучше начала игру. На 11-й минуте мог отличиться нападающий Ион Николэеску, однако вратарь белорусов оказался на месте.

В добавленное время у нашей команды было два отличных момента вырвать победу. Сначала Виталий Дамашкан упустил возможность забить, выйдя один на один с голкипером, а затем Александр Епуряну пробил вышел ворот после подачи с углового.

"Не знаю, чем мы провинились перед Богом, но пока нам не везет. Даже в катастрофическом матче против Люксембурга после 30 минут игры у нас были три голевые возможности. Не можем забить. Играли с полной самоотдачей. Попытались набрать три очка. Немного не повезло. Надеюсь, что при таком отношении к игре удача повернется к нам лицом", - говорит капитан сборной Молдовы Александр Епуряну.

"К сожалению, остался неприятный осадок. У нас было несколько возможностей забить, даже на последней секунде. Не знаю... Чего-то не хватает. Хотели реабилитироваться перед болельщиками за катастрофический матч с Люксембургом", - рассказал нападающий сборной Молдовы Раду Гынсарь.

Сборная Молдовы не проиграла в официальном матче впервые за полтора года. Такой же период времени наша команда не может забить в играх этого уровня.

В другом матче второй группы Лиги Д сборная Люксембурга обыграла в гостях Сан-Марино 3:0.

После двух туров сборная Молдовы набрала одно очко и занимает третье место в таблице. Для победы в группе, нашей команде необходимо выиграть оставшиеся четыре матча. Следующий матч в Лиге наций сборная Молдовы сыграет 12 октября против Сан-Марино.

Поединок пройдет в Кишиневе на стадионе "Зимбру". Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Прайм".