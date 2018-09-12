В Молдове завершается сбор шиповника

Завершается сбор шиповника. На колючих кустах осталась всего пятая часть плодов. Самый крупный их поставщик в нашей стране - Шолданештское лесное хозяйство.

Собранные плоды промывают, сушат в специальных шкафах при температуре 60 градусов, фасуют и отправляют на продажу. Часть экспортируют в Румынии и Болгарию.

"В прошлом году мы продали 25 тонн сушенного шиповника. В нынешнем году уже заготовили почти 30 тонн", - рассказал работник Шолданештского лесхоза Валериу Миронов.

Помимо шиповника в Шолданештском лесхозе собирают лекарственные травы.

"В этом году мы собрали 500 килограммов цветков акации и две с половиной тонны цветов бузины", - отметил работник Шолданештского лесхоза Валериу Миронов.

В прошлом году лесхозы страны собрали более 70 тонн шиповника и 40 тонн других лекарственных растений.