В Одесской области появился новый вид пауков, иногда эти насекомые нападают на человека

На юге Одесской области поселился новый вид пауков – хеиракантиум, или желтосумый колющий паук (лат. Cheiracanthium punctorium). Об этом сообщил ученый и экоактивист, доктор биологических наук Иван Русев на своей странице в Facebook во вторник, 11 сентября.

По его словам, изначально ареал этого паука охватывал субтропики Средиземноморья, Малой, Передней и Центральной Азии, но в последние десятилетия в связи с глобальным потеплением он сильно расширился.

Сейчас хеиракантиум встречается во многих местах Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины.

Пауки достигают длины 15 мм. Охотятся ночью. Обычно прячутся в листьях травянистых растений, свернутых в трубочку. Иногда эти пауки нападают на человека. Укус их не смертельный, но весьма болезненный, передает korrespondent.net

"После укуса у людей с острой аллергической реакцией поднимается температура, начинает болеть не только место укуса, но и все тело. Немеют ноги, повышается нервозность и раздражительность. В тяжелых случаях симптомы проходят примерно через десять дней. Отдыхая на море вблизи травостоя или работая в саду, не следует забывать об элементарных мерах предосторожности", – сообщил Русев.