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В Афганистане вдвое увеличилось число жертв теракта
// фото: korrespondent.net
10:57, 12 Sep 2018
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Число погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистане возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения, передает агентство Пажвак.

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, отмечает korrespondent.net.




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