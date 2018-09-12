В Афганистане вдвое увеличилось число жертв теракта

Число погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистане возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения, передает агентство Пажвак.

Накануне террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время протестов в одном из районов провинции Нангархар на востоке страны. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.

Ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, отмечает korrespondent.net.