СМИ: США договариваются с Грецией о размещении новых военных баз

Пентагон ведет переговоры по поводу расширения присутствия американских военных в Греции, включая создание новых морских и авиационных баз. Об этом со ссылкой на источники сообщила во вторник, 11 сентября, газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, в пользу привлекательности Греции для Пентагона говорят как политические, так и географические факторы. Отношения США и Греции находятся на "высоком" уровне, в то же время Вашингтон и Афины обеспокоены их партнером по НАТО - Турцией. Греция имеет "идеальный климат" для учебных полетов в течение всего года и в этой стране уже есть базы НАТО, пишет газета.

Еще одним важным фактором источники называют открытость греческого правительства и оппозиции к переговорам, передает korrespondent.net.

Также источники отметили, что переговоры, которые ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, являются предварительными и не означают размещения дополнительных войск в ближайшем времени.

В случае расширения присутствия в Греции от эксплуатации авиабазы ​​Инджирлик США отказываться не намерены.

"Наши двусторонние отношения с Грецией никоим образом не должны развиваться в ущерб Турции", - отметил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

Отмечается, что сейчас США используют морскую базу на Крите, которая расположена в заливе Суда. Это единственный порт в регионе, который может принимать авианосцы. В мае туда заходил авианосец USS Harry S. Truman. База находится на грани эксплуатационных возможностей, отмечают источники издания. США уже расширяют использование базы ВВС в Ларисе, весной там были размещены разведывательные БПЛА MQ-9 Reaper, которые не оснащены вооружением.