В Греции выросло число жертв лесных пожаров

Количество погибших в результате природных пожаров, охвативших греческий регион Восточная Аттика, увеличилось до 99 человек. Об этом сообщает пресс-центр пожарной службы Греции.

"На сегодняшний день жертвами пожара в Восточной Аттике числятся уже 99 человек. В больницах Аттики скончались 16 человек, госпитализированных после пожара", – говорится в сообщении ведомства.

Смертельные пожары в Греции начались 23 июля. Греческие полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов, передает korrespondent.net.