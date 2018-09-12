Вьетнамская школьница покрылась кровавым потом

Во Вьетнаме во время подготовки к школьному экзамену у школьницы выступил кровавый пот. Об этом сообщает The Daily Mail.

У 11-летней девочки такие симптомы проявляются не впервые. Когда это случилось первый раз, врачи поставили диагноз кожная инфекция, но назначенное лечение не помогло.

В это раз специалисты предположили, что кровавый пот появляется во время сильного стресса, страха или волнений и вызвано редчайшим заболеванием – гематидрозом. Этим заболеванием болеет один из 10 миллионов человек.

Случаи гематидроза настолько редкостны, что ученые не могут изучить механизм болезни. Но доказано, что он не влияет на продолжительность жизни, отмечает korrespondent.net.