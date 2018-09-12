Генсек ООН предостерег от беспрецедентой катастрофы в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предостерег участников конфликта в Сирии от широкомасштабного наступления в провинции Идлиб на севере страны.

"Сражение в Идлибе приведет к гуманитарной катастрофе, беспрецедентной даже для кровопролитного сирийского конфликта", - заявил Гутерриш на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 11 сентября.

Дипломат призвал Россию, Иран и Турцию, по чьей совместной договоренности Идлиб и ряд других регионов Сирии были объявлены зонами деэскалации, "не жалеть усилий" для защиты мирного населения.

"Обеспечьте безопасность больниц и других учреждений, удовлетворяющих базовые потребности, а также соблюдение международного гуманитарного права", - обратился Гутерриш ко всем задействованным в конфликте сторонам, в частности Москве, Тегерану и Анкаре. Борьба с терроризмом не освобождает от соблюдения базовых обязательств, взятых в рамках международного права, подчеркнул генсек ООН.

У конфликта в Сирии может быть только политическое решение, заявил дипломат, призвав срочно добиться прогресса в Женевском процессе мирного урегулирования.

Идлиб, где проживают около 3 млн человек, - последняя провинция Сирии, значительная часть которой находится под контролем различных исламистских группировок и сирийской вооруженной оппозиции. По заявлениям сирийских и российских властей, Идлиб стал местом скопления террористов. Запад не раз предостерегал Москву от участия в наступлении президента Сирии Башара Асада на Идлиб. Несмотря на это войска Асада при поддержке военных РФ нанесли несколько ударов с воздуха по провинции, передает korrespondent.net.