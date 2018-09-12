Ученые поймали 72 странных сигнала из галактики, до которой 3 млрд световых лет

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли уловили 72 странных сигнала в ходе расшифровки 400 терабайт радиоинформации, полученной из карликовой галактики. Она расположена на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.

Исследования проводятся в рамках SETI - международного проекта по поиску внеземных цивилизаций. Проект существует с 1959 года и основан на предположении, что любая технологически развитая цивилизация может подавать сигналы на определенной частоте. Изыскания финансируются в основном американскими компаниями и частично NASA, отмечает ВВС.

Источник сигнала, обозначаемый учеными как FRB 121102 - уникальный, поскольку только он регулярно подает быстрые радиовсплески такого рода.

Обнаруженные сигналы представляют собой быстрые, но хорошо ощутимые радиоимпульсы. Нечто подобное уже наблюдалось учеными в 2007 году, но лишь сейчас они привлекли внимание исследователей.

"Природа производящего их объекта неизвестна", - заявили в SETI. Существует несколько теорий происхождения сигналов, одна из них даже предполагает, что сигналы посылаются некой разумной внеземной субстанцией.

В прошлом году ученые из Гарвардского университета предположили, что импульсы могут являться утечками энергии из построенных внеземными цивилизациями мощных передатчиков, цель которых - осуществление межзвездных космических экспедиций.

Ученые предполагают, что для таких экспедиций может быть использован принцип так называемого светового или солнечного паруса. Небольшое давление, создаваемое светом (фотонами), может дать слабое, но постоянное ускорение, которое теоретически позволило бы космическому кораблю в итоге достигать околосветовых скоростей.