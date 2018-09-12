Несовершеннолетнего подозревают в ограблении церкви в Дурлештах

16-летний юноша подозревается во взломе церкви в Дурлештах. По данным полиции, молодой человек вынес оттуда три тысячи леев. Утром следы проникновения заметили женщины, прислуживающие в храме и известили полицию.

Женщины рассказали, что за ночь до этого злоумышленник уже пробирался в церковь - через окно, опрокинув цветочный горшок. Затем перевернул вверх дном все ящики для пожертвований и церковную кассу.

Полиция установила личность церковного вора и сейчас разыскивает его, сообщает canal3.md.