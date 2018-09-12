Президент РФ предложил до конца года заключить мирный договор с Японией

Выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года. Последние 70 лет заключению договора мешают споры о Курилах.

Путин сказал об этом, отвечая на реплику модератора форума Сергея Брилева, который задал гипотетический вопрос: даже если Южные Курилы, как их называют в России (Северные территории для Японии) изменят статус, не появятся ли там американские ПРО.

Путин сказал, что Россию может не беспокоить продвижение американских систем противоракетной обороны. Он сослался при этом на выступление японского премьера Синдзо Абэ на форуме, передает ВВС.

Путин сказал об этом, отвечая на реплику модератора форума Сергея Брилева, который задал гипотетический вопрос: даже если Южные Курилы, как их называют в России (Северные территории для Японии) изменят статус, не появятся ли там американские ПРО.

Путин сказал, что Россию может не беспокоить продвижение американских систем противоракетной обороны. Он сослался при этом на выступление японского премьера Синдзо Абэ на форуме.

Абэ в конце своего выступления тоже призвал подписать мирный договор. Однако японский премьер не уточнял сроков.

"Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению, - сказал он. - Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов".