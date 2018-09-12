Выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года. Последние 70 лет заключению договора мешают споры о Курилах.
Путин сказал об этом, отвечая на реплику модератора форума Сергея Брилева, который задал гипотетический вопрос: даже если Южные Курилы, как их называют в России (Северные территории для Японии) изменят статус, не появятся ли там американские ПРО.
Путин сказал, что Россию может не беспокоить продвижение американских систем противоракетной обороны. Он сослался при этом на выступление японского премьера Синдзо Абэ на форуме, передает ВВС.
Путин сказал об этом, отвечая на реплику модератора форума Сергея Брилева, который задал гипотетический вопрос: даже если Южные Курилы, как их называют в России (Северные территории для Японии) изменят статус, не появятся ли там американские ПРО.
Путин сказал, что Россию может не беспокоить продвижение американских систем противоракетной обороны. Он сослался при этом на выступление японского премьера Синдзо Абэ на форуме.
Абэ в конце своего выступления тоже призвал подписать мирный договор. Однако японский премьер не уточнял сроков.
"Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению, - сказал он. - Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов".
Комментарии
- В Анталье произошло землетрясение
- ЕС выделит 34 млн евро странам, пострадавшим от стихийных бедствий
- На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе
- В российском Фонде кино вскрыли крупное хищение
- Генсек ООН предостерег от беспрецедентой катастрофы в Идлибе
- СМИ: США договариваются с Грецией о размещении новых военных баз
- В Афганистане вдвое увеличилось число жертв теракта
- В Индии произошло крупнейшее за последние несколько лет ДТП: погибли 50 человек
- Европарламент призвал усилить борьбу с сексуальными домогательствами
- В Швеции ошибка при подсчете голосов изменила результаты выборов
- Найденную на чердаке звукозапись Дэвида Боуи продали с аукциона
- Поставщик воды предупреждает об отключениях в четверг
- СМИ: в Южной Корее хотят запретить некоторые модели iPhone и iPad
- В Анталье произошло землетрясение
- Жительница Кишинева заплатит штраф в 200 тысяч леев
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
- Москвичу не дали улететь на отдых с семьей из-за тезки
- Подросток зарезал свою бабушку, которая заставляла его ходить в школу
- СМИ сообщили о задержании в Колумбии человека-паука из России
- Жительница Воронежа провела взаперти полгода и умерла от истощения
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечером ждите приятных гостей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com