В Саудовской Аравии египтянина арестовали за завтрак с женщиной в хиджабе

В Саудовской Аравии мужчину арестовали за видео, в котором он завтракает со своей коллегой в хиджабе. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщает The Guardian.

"Видео получило широкое распространение в социальных сетях, где оно вызвало возмущение. На нем мужчина и женщина смеются и шутят во время завтрака. Место, которое вызвало наибольший гнев, находится в конце 30-секундного видео, когда женщина кормит мужчину", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчина и женщина являются коллегами, они работают в одном отеле. Местные СМИ идентифицировали мужчину как гражданина Египта. Его задержало министерство труда.

Как сообщается, в Саудовской Аравии женщинам разрешается заниматься многими видами деятельности, только в сопровождении мужа. Также на рабочих местах и ​​в ресторанах женщины и мужчины, которые не имеют близких отношений, должны сидеть отдельно друг от друга. В связи с этим министерство вызвало владельца отеля для напоминания, что его работники не должны завтракать вместе, передает korrespondent.net.