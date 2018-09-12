Прокуратура американского округа Лос-Анджелес рассмотрела дело одного из участников группы Backstreet Boys Ника Картера и заявила, что не станет предъявлять ему официальных обвинений в изнасиловании Мелиссы Шуман, сообщает Reuters.
Изучив все обстоятельства дела, ведомство пришло к выводу, что не сможет выдвинуть официальные обвинения, так как срок давности по преступлению истек еще в 2013 году, спустя 10 лет после предполагаемого инцидента.
В ноябре 2017 года американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила в изнасиловании бывшего вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера. По ее словам, инцидент произошел в 2002 году, когда ей было 18 лет, передает korrespondent.net.
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РАК
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ЛЕВ
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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