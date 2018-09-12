Вокалист Backstreet Boys избежал ответственности за изнасилование

Прокуратура американского округа Лос-Анджелес рассмотрела дело одного из участников группы Backstreet Boys Ника Картера и заявила, что не станет предъявлять ему официальных обвинений в изнасиловании Мелиссы Шуман, сообщает Reuters.

Изучив все обстоятельства дела, ведомство пришло к выводу, что не сможет выдвинуть официальные обвинения, так как срок давности по преступлению истек еще в 2013 году, спустя 10 лет после предполагаемого инцидента.

В ноябре 2017 года американская певица и актриса Мелисса Шуман обвинила в изнасиловании бывшего вокалиста группы Backstreet Boys Ника Картера. По ее словам, инцидент произошел в 2002 году, когда ей было 18 лет, передает korrespondent.net.