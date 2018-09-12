В Румынии IT-специалисты строят дом для семиклассника и его бабушки

Благодаря 100 IT-специалистам у семиклассника из румынского уезда Бихор и его семидесятилетней бабушки скоро появится новый дом.

Кампанию в помощь Алексу запустили в фейсбуке. Оттуда IT-специалисты и узнали о проблемах семьи. Женщина давно болеет, и они с внуком живут в нищете в старом разваленном доме. Власти хотели поместить мальчика в приют, но тот не захотел оставлять бабушку одну.

Активисты мобилизовались и начали строительство нового дома своими силами. Волонтеры уже возвели стены и крышу. О новоселье объявят в скором времени.