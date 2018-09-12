Обращение спасателей: будьте внимательнее в подвалах, где бродит вино

Осень - традиционная пора для изготовления домашнего вина. Процесс этот сложен и соблюдение элементарных правил безопасности очень важно. Необходимо помнить, что при брожении вина выделяются токсичные газы без цвета и запаха, которые накапливаются в закрытых помещениях и приводят к трагедиям. Спускаясь в подвалы люди теряют сознание, а затем, если вовремя не оказать медицинскую помощь, погибают.

"Очень важно, сколько времени находится человек в помещении даже при низких концентрациях углекислого газа. При долгом нахождении могут быть необратимые последствия. Поражение нервной или сердечно-сосудистой системы, почек", - сообщил токсиколог Александр Белекчю.

Чтобы избежать трагедии население призывают соблюдать несколько правил.



"Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает граждан быть максимально осторожными при изготовлении вина. Отравление происходит мгновенно, и без средств спецзащиты этого делать не стоит. Мы призываем людей быть внимательными и ни в коем случае не оставлять бродить вино в закрытых помещениях", - сообщила пресс-секретарь ГИЧС, Лилиана Пушкашу.



В прошлом году пять человек погибли, отравившись парами брожения вина.