Ученые доказали вред электронных сигарет

При использовании электронных сигарет значительная часть вызывающих рак химических соединений осаждается в легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Невады и Института исследования пустыни, сообщает портал EurekAlert!.

В ходе эксперимента специалисты проанализировали концентрацию альдегидов, опасных токсинов, часть из которых вызывает онкологические заболевания, в организме 12 человек до и после использования электронных сигарет. Ученые сравнили уровень токсинов в дыме от электронной сигареты и в воздухе, выдыхаемом участниками эксперимента во время курения.

Эксперимент показал, что средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в десять с половиной раз выше после сеанса курения электронных сигарет, чем до него.

Также ученые выяснили, что концентрация формальдегида в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме электронной сигареты. Это значит, что большое количество этого вещества оседает в организме человека.

Ранее сообщалось, что использование электронных сигарет повышает риск развития рака ротовой полости примерно так же сильно, как и курение обычных сигарет, передает РИА Новости.