На дне Марианской впадины планируют установить российский флаг

На дне самой глубокой в мире Марианской впадины в Тихом океане планируют установить российский триколор, рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.

В следующем году фонд планирует изучить Марианский желоб с помощью сверхглубокого автономного подводного аппарата "Витязь". Эту информацию фонд представил на стенде на Восточном экономическом форуме, передает РИА Новости.

"Теперь ждем флаг России на дне Марианской впадины, и это неплохо", — сказал Литвиненко.