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Ученые раскрыли тайну появления кратера в Сибири
// фото: РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАО
12:39, 12 Sep 2018
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Российские ученые выяснили, что загадочный кратер, обнаруженный на полуострове Ямал в июле 2014 года, образовался в результате криовулканической активности. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Такие кратеры встречаются, как правило, на других планетах. При очень низких температурах криовулканы извергают воду и другие химические соединения, например метан и аммиак, в разных агрегатных состояниях.

В слое земной коры, где основное породообразующее вещество — лед, тоже проходят быстротекущие геологические процессы, но до сих пор их не рассматривали как примеры криовулканизма.

Ранее НАСА опубликовало фотографии криовулканов на поверхности Европы — спутника Юпитера. Они располагаются в районе с аномально высокой температурой, который впервые обнаружила станция Galileo, передает РИА Новости.




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