ЕС выделит 34 млн евро странам, пострадавшим от стихийных бедствий

Европарламент одобрил решение выделить из Фонда солидарности ЕС 34 млн евро Греции, Польше, Литве и Болгарии для преодоления последствий стихийных бедствий, произошедших в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Европарламента во вторник, 11 сентября.

Отмечается, что Литва получит почти 17 млн евро для восстановления водопроводной сети и инфраструктуры, которые были повреждены в результате сильных дождей. Тогда были повреждены дренажные системы, плотины, дороги, а также нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Польша получит 12,3 млн евро на возмещение ущерба, нанесенного сильными штормами и сильными осадками в трех регионах, где были уничтожены десятки тысяч гектаров лесов и культур, а также пострадала транспортная и энергетическая инфраструктура.

Штормы и наводнения также нанесли серьезные убытки болгарскому региону Бургас, который получит 2,5 млн евро, передает korrespondent.net. В свою очередь Греция получит 2,5 млн евро на восстановление инфраструктуры острова Кос, поврежденного во время землетрясения в июле 2017 года.