Жительница Кишинева заплатит штраф в 200 тысяч леев

К штрафу в 200 тысяч леев приговорил Кишиневский суд столичную жительницу за извлечение выгоды из влияния. Она потребовала 24 тысячи евро за обещание содействия в получении четырех участков по шесть соток в районе зоопарка.

Осужденная заверила клиента, что обладает влиянием на чиновников мэрии и Министерства строительства. Мужчина ждал обещанного пять лет, а потом подал заявление в полицию.

По решению суда, полученные 24 тысячи евро также будут изъяты у осужденной. Приговор может быть обжалован.