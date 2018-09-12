Поставщик воды предупреждает об отключениях в четверг

Кишиневцы, проживающие по адресам Милано 6 и Каларашь 67 останутся в четверг, 13 сентября, без водопроводной воды.

Прекращение водоснабжения запланировано между 13.00 и 17.00 часами в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, передает IPN.



Кроме того, в четверг с 09.00 до 17.00 часов планирует провести определенные работы и поставщик воды. В результате поставки будут приостановлены ​​на улице Индустриалэ в Ставченах, а в Яловенах отключения произойдут на улицах Басарабия, Извоарелор, Кодру, Фруктелор, Ентузиаштилор, Грэдинилор и Спартака в связи с проведением работ по подключению построенного водопровода. Отключения воды запланированы с 09.00 до 17.00 часов.



Потребителям воды рекомендуется обеспечить минимальный запас воды для внутреннего и домашнего потребления на время прекращения водоснабжения.



