Во Франции задержали веганов, подозреваемых в нападении на мясные лавки

Шесть человек, подозреваемых в нападении на мясные и рыбные лавки, магазины по продаже сыра и рестораны быстрого питания были задержаны в Лилле на севере Франции, сообщает телеканал BFMTV.

Подозреваемые были задержаны в понедельник и во вторник, они являются членами веганского движения. Отмечается, что серия нападений была совершена в период между 15 мая и 3 августа. Злоумышленники забрасывали магазины искусственной кровью, били витрины, оставляли надписи. В конце июня глава федерации мясников Жан-Франсуа Гияр направил обращение в адрес МВД с просьбой предоставить полицейскую защиту от веганов. В своем письме он отмечал, что на протяжении нескольких месяцев мясники в разных регионах Франции подвергаются нападению и угрозам, подчеркивая, что подобные действия является одной из форм террора, передает РИА Новости.

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