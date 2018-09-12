Забрала заработанные мужем деньги и сбежала, бросив детей. История супругов из Резинского района

44-летний мужчина из села Трифешты Резинского района пожаловался в полицию на свою жену, которая, по его словам, украла из дома более четырехсот тысяч леев в разной валюте и сбежала, предположительно к другому.

Заподозрив неладное, супруг примчался домой на первом же самолете, и сейчас зол не на шутку на 36-летнюю мать своих шестерых детей. Но, по словам соседей, жизнь женщины была далеко не сладкой, передает canal3.md.

По их словам, мужчина бил жену и изменял ей. Мать брошенного мужа рассказывает, что ее невестка долгие годы все, что зарабатывал супруг, по его наказу, фасовала по стеклянным банкам и закапывала в подвале. В какой-то момент у мужа возникли подозрения и он отправил сестру проверить тайники. Когда та сообщила, что не ничего не нашла, прилетел в Молдову.

Местные власти говорят, что семья была благополучной. Детям от пяти до 17 лет: кто учится в школе, кто в колледже, кто в детсаду. Рассказывают, что мать исчезла внезапно. Просто однажды не вернулась домой.

Женщина не вернулась домой во вторник, но никто из родственников в полицию по поводу ее пропажи не обращался. Лишь в субботу, когда вернулся муж и обнаружил, что в тайнике нет денег, он подал жалобу в полицию. Там говорят, что речь идет о двухстах тысячах леев, хотя супруг уверяет, что пропавшая сумма вдвое больше.