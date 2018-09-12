В Молдову едет Миссия Международного валютного фонда

Миссия Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном посетит с рабочей поездкой Кишинев. Визит состоится с 13 по 20 сентября.

"Это будет рабочим визитом, а не формальным обзором по программе с МВФ", - заявил постоянный представитель МВФ в Молдове Владимир Тулин.

Цель поездки - собрать информацию о макроэкономической ситуации и обсудить бюджетно-налоговую политику, денежно-кредитную политику и другие важные политики в контексте текущей программы, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). Такие визиты персонала МВФ являются стандартной практикой в рамках сотрудничества со странами, внедряющими программы при поддержке МВФ, и проводятся вне рамок официального цикла обзоров программ, передает Молдпрес.

Последняя оценка Программы Республики Молдова с МВФ была проведена во второй половине марта. Тогда на уровне экспертов было достигнуто соглашение о проведении третьей оценки. 29 июня Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил третью оценку программы и Молдова получила новый транш в размере около 33,8 млн долларов США.

Трехлетняя программа молдавских властей, внедряемая при поддержке МВФ, утверждена 7 ноября 2016 года. Она финансируется за счет кредита в размере 129,4 млн специальных прав заимствования (СПЗ), что эквивалентно примерно 187 млн долларов США, из которых уже выделено более 115 миллионов.