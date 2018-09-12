На месте неавторизованной парковки у научного центра им. М. Эминеску обустроят сквер

Территория у Научного центра им. М. Эминеску будет отдана под сквер. Стоимость проекта – 184 тыс леев. Об этом объявила мэрия столицы.

Авторы проекта предложили переделать прилегающую к центру территорию в сквер или городскую зону для чтений под открытым небом, где, в том числе, можно будет проводить общественные мероприятия и отдыхать.

Как уточняется в пресс-релизе мэрии, это один из проектов, выдвинутых гражданами в рамках гражданского бюджета-2017. Ответственной за выполнение проекта назначена претура сектора Ботаника.

В настоящее время территория у центра им. М. Эминеску занята неавторизованной парковкой, отмечает Молдпрес.