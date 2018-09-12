Источник: у российского Фонда кино были похищены 10 миллионов рублей

МВД РФ возбудило уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищений денег Фонда кино. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным информированного источника «Интерфакса», речь идет о 10 миллионах рублей, которые были выделены на съемки мультфильма «Боб» и фильма «Суперпапа». Сейчас проводятся следственные действия, полиция пытается установить виновных.

Несколько дней назад РБК писало об этом деле со ссылкой на источники, тогда называлась сумма в 25 миллионов рублей. Также, по данным агентства, было возбуждено дело о хищении 10 миллионов, выделенных на съемки фильма «Сны Севы Горелова».

В мае «Коммерсант» писал, что министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на 21 компанию, не вернувшую субсидии Фонду кино и попросил оказать содействие в возврате выделенных средств или наказать виновных, отмечает meduza.io.