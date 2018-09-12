Ирландский рыбак выловил череп оленя возрастом 10 000 лет

Рыбак Рэймонд Макэлрой из Северной Ирландии и его друг ловили рыбу в озере Лох-Ней. Им показалось, что в сеть попала коряга, но это оказался череп оленя с рогами. Ученые заявили, что череп принадлежит древнему виду, который давно вымер, а именно этой находке более 10 000 лет.

Эти существа были одними из крупнейших оленей, когда-либо бродивших по земле. Возможно, что из-за этого они и вымерли — огромные рога мешали им быстро передвигаться и делали уязвимыми.

В 2014 году в том же озере нашли нижнюю челюсть ирландского оленя, которая, по мнению ученых, принадлежала тому же самому животному. Власти пока не определились, что делать с черепом, и рыбак хранит его в гараже, отмечает Моя планета.