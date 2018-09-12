В парламенте обсудили успехи во внедрении пакета законов о неподкупности

Оценка успехов во внедрении закона о Национальном органе по неподкупности, а также план деятельности этой структуры на следующие годы обсуждались сегодня на организованном парламентом заседании.

Спикер Андриан Канду отметил в начале заседания, что пакет законов по неподкупности породил очень высокие ожидания, пишет Молдпрес.

«Неподкупность и отсутствие конфликтов интересов подразумевают изменение на уровне менталитета, более высокие государственные доходы и институциональную эффективность. Учреждения уязвимы, если государственные должности занимают не неподкупные люди. Мы приняли комплексную систему отчетности и хорошо реулируемых процедур. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в продвижении и внедрении пакета законов о неподкупности. Заложены основы, есть воля, остается увидеть результаты», - сказал Андриан Канду.

Комиссия по юридическим вопросам готова изучать и продвигать все инициативы, которые помогут улучшить процедуры отчетности и работу этого учреждения, заявила в ходе дебатов председатель комиссии Раиса Апольски.

На заседании обсуждались: проект стратегии Национального органа по неподкупности на 2018-2020 гг., отчеты о деятельности этой структуры и Совета по неподкупности за 2017-2018 гг.

В заседании участвовали представители парламентских комиссий, Национального органа по неподкупности, Совета по неподкупности, эксперты, представители государственных учреждений в этой области и гражданского общества. Мероприятие организовано при поддержке ПРООН/ФДООН.

Совет по неподкупности избран в январе 2017 года, и в конце того же года было избрано и назначено руководство Национального органа по неподкупности. Во второй половине 2018 года в рамках конкурсов были назначены инспекторы по неподкупности.