В Украине 15 часов вели переговоры с мужчиной, стрелявшим по людям

Украинец открыл стрельбу по электрикам, которые пришли отключить ему электричество за неуплату. После 15 часов переговоров полицейские задержали нарушителя. Об этом в среду, 12 сентября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось накануне в селе Сокирница. В полицию сообщили, что местный житель стреляет из ружья в сотрудников облэнерго, которые пытались отключить его дом от линии электросети за неуплату.

"Хозяин увидел мужчин перед собственным двором, выбежал на второй этаж своего дома и из ружья начал стрельбу по одному из них. Другого мужчину владелец дома заставил подсоединить линию электросети", - говорится в сообщении.

Около четырех часов утра мужчина потерял бдительность и его задержали полицейские. Пострадавших в результате инцидента нет, передает korrespondent.net.

Правоохранители установили, что гладкоствольное ружье ИЖ-18Е, из которого стрелял мужчина, незарегистрированное.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.