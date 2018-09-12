Стоп фейк! Руководители ПДС и ППДП используют поддельные изображения для манипулирования общественным мнением по вопросу высылки турецких граждан

Сторонники Платформы «Достоинство и правда» и Партии действия и солидарности используют фальшивые фото, чтобы оказывать эмоциональное воздействие на молдаван, надеясь получить от этого политические дивиденды от высылки турецких граждан.

Подделку обнаружил блоггер Анатолий Кирилов. Он продемонстрировал, что старательно распространяемые активистами и троллями Андрея Нэстасе и Майи Санду фото были сделаны несколько лет назад и не имеют ничего общего с турецкими гражданами, депортированными из Молдовы.

«Распространяемые сторонниками ППДА и ПДС фотографии, на которых изображены люди, подвергнувшиеся насилию, с множественными кровоподтеками, с перевязанными головами и окровавленными лицами, должны вызвать ненависть к тем, кого называют виновным и чьи фото размещают рядом. Так, с этой целью они рядом с фотографиями пострадавших людей располагают фото спикера парламента, Андриана Канду», - пишет блоггер.

По его словам, пропагандист альянса ПДС и ППДП, Александру Козер, является одним из основных распространителей фальшивки. Его публикацией поделились многие тролли в социальных сетях, оплачиваемые ПДС и ППДП, передает allmoldova.com.

«Фактически, они используют кадры из новостей, появившихся несколько лет назад на престижных информационных порталах, таких как Mirror.co.uk, но также и на CNN. Эти изображения прилагаются к новостям о попытке переворота в Турции, после которого были задержаны несколько солдат и судей, подозреваемых в поддержке мятежа, в результате которого погибли - около 300 человек и 1500 были ранены», - пишет Кирилов, разместив также в своем блоге и скрины с иностранных медиа-ресурсов.

«Выполненный мной анализ не охватывает даже 5% распространенных изображений, сделанных свидетелями ПДС и ППДП, и 1% комментариев тех, кто попал под влиянием этой ложной информации. это тем более опасно, что манипуляторы и подстрекатели к ненависти презирают людей, рассматривая их как просто группы людей, которых они могу контролировать и использовать для удовлетворения их личных или групповых потребностей», - заключает блоггер.