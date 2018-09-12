Верховный суд России отменил приговор, вынесенный бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, которого осудили на пожизненный срок за убийство 19 женщин.
Суд направил дело на новое рассмотрение, сообщила ТАСС представитель гособвинения Анжелика Егорова. Она отметила, что вердикт присяжных, признавших Чуплинского виновным в 19 убийствах, остался в силе.
Представитель гособвинения отметила, что бывший милиционер сознался еще в нескольких преступлениях, но следствие не стало предъявлять ему новые обвинения, так как останки убитых людей не нашли.
Бывшего сотрудника вневедомственной охраны МВД признали виновным в убийствах женщин, совершенных в Новосибирске с 1998 по 2005 годы. После убийства он расчленял или обезображивал тела своих жертв. Все обнаруженные жертвы были проститутками.
Чуплинского задержали в апреле 2016 года после того, как его биологический образец совпал с генотипом на жертвах. В марте 2018 года его приговорили к пожизненному сроку. Он решил обжаловать приговор, заявив, что оговорил себя, напоминает meduza.io.
Комментарии
- Девчонки больше не "стоят в сторонке": в России насчитали больше холостяков, чем незамужних дам
- В Испании пройдет "Ночь наследия"
- Источник: у российского Фонда кино были похищены 10 миллионов рублей
- Во Франции задержали веганов, подозреваемых в нападении на мясные лавки
- В Анталье произошло землетрясение
- ЕС выделит 34 млн евро странам, пострадавшим от стихийных бедствий
- На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе
- В российском Фонде кино вскрыли крупное хищение
- Президент РФ предложил до конца года заключить мирный договор с Японией
- Генсек ООН предостерег от беспрецедентой катастрофы в Идлибе
- Пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета
- Пьяный водитель попался полицейским на Рышкановке. ВИДЕО
- Были подписаны контракты на ремонт трассы Порумбрей-Чимишлия и объездной в Комрате
- Девчонки больше не "стоят в сторонке": в России насчитали больше холостяков, чем незамужних дам
- В суд передано дело 20-летней девушки, обвиняемой в торговле людьми
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
- Москвичу не дали улететь на отдых с семьей из-за тезки
- Подросток зарезал свою бабушку, которая заставляла его ходить в школу
- СМИ сообщили о задержании в Колумбии человека-паука из России
- В Каталонии запустили автобус без водителя
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Уделите больше внимания детям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможны проблемы с пищеварением. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Если Вы в ссоре, самое время помириться. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Постарайтесь лечь спать пораньше. Вечером ждите приятных гостей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Неудачный день для секса. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Вас будут волновать вопросы материального характера. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове