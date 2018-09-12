Работы идут по графику: в мэрии рассказали о ремонте гранитной лестницы в парке Валя Морилор

Ремонт гранитной лестницы в парке Валя Морилор выполнен на 40%. Как сообщили в столичной мэрии, он проходит точно по графику. Рабочие уже построили три опорные стены для будущих ступеней и провели систему отвода воды.

Деньги на ремонт гранитной лестницы выделила мэрия первого сектора Бухареста. Стоимость проекта 920 тысяч евро.

"Мы идем с опережением установленного графика. Румынская сторона постоянно следит и проверяет качество работ. Пока мы довольны ходом работ", - рассказал претор сектора Центр Павел Русу.

Еще два миллиона леев выделили дополнительно на калибровку ступеней, чтобы они идеально легли на бетонную платформу.

Гранитную лестницу в парке Валя Морилор построили в 1950 году. С тех пор ее ни разу не ремонтировали.