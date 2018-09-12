Вынесен приговор директору столичной гимназии-интерната №3 за торговлю людьми

Семнадцать с половиной лет тюрьмы получил директор столичной гимназии-интерната №3 Игорь Сандлер. Суд первой инстанции признал его виновным в торговле людьми.

Бизнесмен, проходивший по тому же делу, приговорен к 17-ти годам лишения свободы. Также оба должны выплатить компенсацию морального ущерба потерпевшему. В общей сложности 800 тысяч леев.

По данным следствия, Игорь Сандлер познакомил бизнесмена с учеником гимназии. А тот подверг его сексуальной эксплуатации.

Подсудимые находились под стражей с сентября прошлого года. На заседании суда они присутствовать отказались. Приговор можно обжаловать.