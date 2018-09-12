ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

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