Составлен список обязательных для посещения мест для любителей истории

Deutsche Welle составила список самых интересных направлений для ценителей исторических мест.

Список открывает знаменитая Терракотовая армия в провинции Шэньси, на втором месте — Ангкор-Ват в Камбодже, замыкает тройку лидеров заветный город Мачу-Пикчу в Перу.

Также журналисты Deutsche Welle советуют посетить Помпеи и римский Форум, древнюю Трою в Турции, руины греческих Дельф и город Петра в Иордании. На последнем месте оказался британский Стоунхендж, передает moya-planeta.ru.

Самым неожиданным участником списка оказались палеолитические пещеры в Ласко, Франция. Несмотря на свою уникальность, пещеры с рисунками возрастом 20 000 лет не пользуются популярностью у туристов. Причиной тому и существенные ограничения на посещение памятника: активный туристический поток негативно сказывается на сохранности рисунков.