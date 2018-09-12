Дилер Toyota в Молдове купил акции FinComBank

4,98% акций АО «FinComBank», проданных вчера на фондовой бирже, были приобретены компанией Continent SRL. Эта информация содержится в пресс-релизе, выпущенном банком.

Таким образом, отмечают в банке, акционер увеличил свою долю в уставном капитале FinComBank до 5,9%. Компания Continent SRL является акционером банка с первого года его деятельности, пишет bizlaw.md.

Компания Continent SRL была основана в 1991 году, а с 1995 года является официальным дилером Toyota в Республике Молдова.

Вчера на Фондовой бирже Молдовы было продано 65 500 ценных бумаг АО «Banca de Finanțe și Comerț». Стоимость сделки составила 14 082 500 леев. Акции были проданы по цене 215 лей за штуку, при этом номинальная цена составляет сто леев.