Парламентская комиссия по внешней политике утвердила кандидатуру посла Молдовы в Швейцарии

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции рассмотрела и одобрила на сегодняшнем заседании кандидатуру Оксаны Доменти, предложенную на пост посла Молдовы в Швейцарии.

Посол Молдовы одновременно будет занимать должность Постоянного представителя республики при Бюро ООН в Женеве, передает Молдпрес.

Согласно ст. 10 Закона о дипломатической службе, чрезвычайные и полномочные послы, постоянные представители, посланники и поверенные в делах (постоянные) – главы дипломатических представительств назначаются и отзываются с должности президентом по предложению правительства.

Предложения относительно назначения на эти должности вносятся в правительство министром иностранных дел и европейской интеграции с проведением консультаций с парламентской комиссией по внешней политике и евроинтеграции.