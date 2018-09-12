В суд передано дело 20-летней девушки, обвиняемой в торговле людьми

20-летняя девушка из Унген может оказаться в тюрьме на 15 лет.

По данным следствия, 2 года назад она отправила на Кипр трех соотечественниц из малообеспеченных семей. Там их заставляли несколько месяцев оказывать сексуслуги клиентам ночного бара. Схему наладили несколько граждан Турции.

Пострадавшие, вырвавшись из плена, уже на родине написали жалобу в полицию, сообщает canal3.md.

Материалы дела в отношении отправившей их на Кипр вербовщицы направлены в суд, в отношении ее сообщников следствие продолжается.