Девчонки больше не "стоят в сторонке": в России насчитали больше холостяков, чем незамужних дам

Холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью выяснить, сколько россиян состоят в браке и романтических отношениях, а также где они познакомились со своим партнером.

Как оказалось, 62% опрошенных находятся в "серьезных" отношениях, в том числе 50% состоят в официальном браке, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения, еще 2% встречаются более одного года и не живут вместе, передает newsru.com.

Женатых мужчин среди участников исследования оказалось больше (54%), чем замужних женщин (47%). Вместе с тем и холостых респондентов оказалось больше (16%), чем незамужних дам (7%), отмечается в публикации.

Большинство тех, кто состоит в романтических отношениях, встретили свою пару в компании общих знакомых и друзей - 30%, еще 20% - на работе, 13% - в учебном заведении (вуз, колледж, школа), 11% - в парке, 6% - на концерте.

5% опрошенных познакомились в социальных сетях и на других интернет-ресурсах. При этом молодежь в возрасте от 18 до 24 лет активно знакомится в интернете (16%), но не чаще, чем на улице или в парках (18%) и реже, чем в компании друзей (27%) или сокурсников (17%).

В эффективность интернета как площадки для знакомств чаще верят мужчины - 6%, они же более активны в использовании большинства средств поиска второй половины.

Еще 4% респондентов встретили свою пассию в общественном месте - в библиотеке, в магазине, в поликлинике или в транспорте.

Опрос был проведен 21 августа 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, утверждают исследователи.