Были подписаны контракты на ремонт трассы Порумбрей-Чимишлия и объездной в Комрате

Национальную трассу Порумбрей-Чимишлия и объездную дорогу вокруг Комрата отремонтируют в ближайшие три года. Вчера в Кишиневе подписали соответствующие контракты с турецкой компанией.

Стоимость работ - 60 миллионов евро. Деньги будут предоставлены Европейским инвестиционным банком. Сейчас дорога у села Порумбрей выглядит как после бомбёжки. Из-за ям передвигаться по ней сложно.

"У этой компании уже есть опыт работы в нашей стране при выполнении двух контрактов, около 50 км. У нас есть уверенность, что она выполнит свои обязательства на предполагаемых условиях, возможно, быстрее и качественно", - рассказал глава Госадминистрации дорог, Георге Курмей.

"Мы говорили с предпринимателями о том, что с завершением строительства дороги, у них будут более низкие транспортные издержки и меньшие сроки поставки продуктов или товаров", - сообщил министр экономики и инфраструктуры, Кирилл Габурич.

Контракт предусматривает строительство дренажной системы, 14 мостов и установку освещения. Работы начнутся в течении месяца. Гарантия составит один год, передает canal3.md.