Пьяный водитель попался полицейским на Рышкановке. ВИДЕО

Пьяного жителя столицы вчера остановили полицейские на улице Соколень на Рышкановке. Концентрация алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе в семь раз превысила допустимую норму.

"Человек за рулем был с состоянии опьянения. Он отказался на месте пройти тест на аппарате Dragger, а у врача не отказался. Выдыхаемый им воздух содержал 1,17 мг/л. Он передвигался по дороге хаотически, а на перекрестке стоял, не зная что делать", - сообщил патрульный инспектор, Виталий Гузун.

55-летний мужчина признался, что выпил пиво с друзьями, а потом сел за руль, чтобы отвезти их домой.

Машину пьяного автовладельца отправили на спецстоянку. Водителю грозит штраф в размере до 42000 леев и лишение права водить транспортные средства сроком до пяти лет, передает canal3.md.