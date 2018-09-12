Пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

В Омске следователи проверяют информацию о происшествии в одной из школ, где пятиклассник ранил одноклассницу, выстрелив в нее, предположительно, из игрушечного пистолета. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета.

Как сообщали местные СМИ, инцидент произошел в школе №59 еще 7 сентября. Мальчик играл с пистолетом на перемене, и девочка попросила показать его. Затем она вернула пистолет, и после этого школьник выстрелил ей в ухо. По словам девочки, у нее закололо в ухе и послышались посторонние звуки. Однако учителя не сообщили о происшествии родителям и не вызвали врача.

В региональном управлении МВД РИА Новости сообщили, что девочка получила повреждение уха. Предмет, внешне похожий на игрушечный пистолет, направили на экспертизу. Также предстоит выяснить, был ли он заряжен в момент выстрела.

Следователи намерены выяснить все обстоятельства, а также дать правовую оценку действиям учителей.