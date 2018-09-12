Похищенного ребенка из Омска спустя 11 лет нашли в Волгограде

В Волгограде нашли 15-летнего подростка, украденного 11 лет назад из омской семьи. По словам мальчика, он пытался найти родную мать, но тщетно. Телефон ему никогда не давали, а в школу не пускали.

Совсем крохой Костю забрали у родной матери в Омске, пишет ntv.ru, и с тех пор старались сделать всё, чтобы он поменьше контактировал с внешним миром. Помог случай. Мальчик рассказал свою историю родственникам друга и попросил помочь, ведь у него самого связаны руки: ни мобильного, ни возможности выйти в Интернет. Мать приятеля сразу же обратились в полицию.



Полицейские выехали по адресу, где проживал мальчик, и встретились с женщиной, которая называла себя его матерью. Она призналась, что не рожала ребенка, а много лет назад забрала у жительницы Омска.



После полицейские связались с предполагаемой биологической матерью Кости. Однако пока не ясно, хочет ли та воссоединиться с сыном после столь долгой разлуки.



"Инспекторам ПДН женщина сообщила, что в 2007-м году мальчик пропал. Она отлучилась из квартиры, а вернувшись, ребенка не обнаружила. В органы омичка обращаться не стала, так как, с её слов, знакомые убедили, что в розыске не помогут", - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД РФ по Омской области Алена Украинская.



Сейчас подростка обследуют врачи, его дальнейшей судьбой занимаются органы опеки.