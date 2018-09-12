История, достойная фильма: пожилые британцы сыграли свадьбу через 60 лет после расставания

Настоящая любовь не ржавеет. Это доказали не британские ученые, а британские молодожены, которые пришли к алтарю через 60 лет после расставания.

Путь к счастью был долог и тернист. Впервые предложение Рон Оуэн сделал еще в 1958 году. Его возлюбленная Руфь Холт согласилась, а потом они поругались. Британка сгоряча вышла замуж за другого, родила двоих детей, развелась, а он так и не женился.

Когда леди исполнилось 79 лет, а джентльмену — 84 года, они встретились вновь в доме престарелых. Оказалось, что им по-прежнему хорошо вместе.

Трогательная история любви произвела фурор в Соединенном Королевстве. Супруги, как и все молодожены, строят планы: купить новый диван, поехать в свадебное путешествие и завести кота, передает ntv.ru.