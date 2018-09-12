Apple случайно "слила" подробности о новых iPhone

Компания Apple случайно обнародовала в Сети информацию о новых iPhone 2018 года. На сайте производителя нашли информацию, подтверждающую выпуск трех гаджетов.

По предварительной информации, iPhone Xs, Xs Max и XR будут оснащены OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Третий смартфон, который является более бюджетной моделью, получит 6,1-дюймовый IPS-экран.

Размещена была в коде страницы также информация о новых смарт-часах Apple Watch. Однако вскоре после публикации утечка была удалена, передает korrespondent.net.

Известно, что презентация Apple состоится 12 сентября в 20:00.