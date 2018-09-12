Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника

Спустила деньги на гадалку - такова версия обманутого мужа из села Трифешть, Резинского района. Накануне в эфире программы Tema Zilei на втором канале он отметил, что знает о переводе 18 тысяч евро в Румынию.

"Об этом мне рассказала ее подруга, с которой они вместе ходят на работу. Здесь тебе говорят о будущей жизни, говорят, что произойдет, и она говорила, что если не отправишь деньги, то умрешь. Дома я нашел квитанцию о переводе 18 тысяч евро через Western Union из Резины по некому адресу в Румынию", - сообщил пострадавший Сергей Чобу.

Скандал разгорелся накануне. Мужчина работал в Англии, присылал деньги семье. 36-летняя мать шестерых его детей пропала еще во вторник - вместе с деньгами, которые хранились в тайнике.

Мужчина подал жалобу в полицию, обвиняя супругу в краже 400 тысяч леев.