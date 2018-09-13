Процесс европейской интеграции, в котором участвует Республика Молдова, в последнее время замедлился по сравнению с 2016 годом, когда в этом смысле наблюдался прогресс.
Такое заявление сделал посол Соединённых Штатов Америки в Кишинёве Джеймс Петтит. В ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova дипломат отметил, что причиной замедления может быть тот факт, что Молдова стоит на пороге парламентских выборов.
Посол США отметил, что европейский вектор развития является единственным вектором, приемлемым для Республики Молдова. Джеймс Петтит также утверждает, что в 2016 году он наблюдал значительное продвижение вперёд на этом направлении, а в настоящее время он констатирует, что этот процесс интеграции замедлился. „Возможно, одна из причин заключается в том, что мы проходим через период предвыборной кампании”, - сказал дипломат. По его словам, важно, чтобы власти страны не делали пауз и понимали, что в этой сфере необходима постоянная работа.
Наибольшей проблемой с точки зрения европейской интеграции Молдовы посол считает коррупцию, которая присутствует во всех областях. В то же время дипломат утверждает, что с ростом экономики многие проблемы исчезнут. Джеймс Петтит подчеркнул наличие нескольких сфер, не работающих должным образом. В том числе это относится к сектору правосудия, который за последние годы не достиг значительного прогресса. Национальной трагедией посол назвал миграцию населения из Молдовы.
По его словам, необходим экономический рост, который окажет помощь во всех областях. Дипломат отметил важность управленческой сферы для улучшения работы различных государственных учреждений. В частности, судебной системы, в которой до сих пор наблюдается весьма много проблем, считает посол.
„Очень важно привлекать в Республику Молдова иностранные инвестиции, а для того, чтобы привлечь инвесторов, необходима судебная система, которая функционировала бы нормально, в соответствии со стандартами ЕС и международными стандартами. Имеются различные учреждения, которые должны работать правильно, демократичным образом. По моему мнению, что до сих пор имеются некоторые сектора, в которых учреждения работают неправильно, и я надеюсь, что мы сумеем исправить эту ситуацию в дальнейшем”, - заявил Джеймс Петтит.
Посол сообщил, что США, посредством своих программ, предоставляют обучение судьям, адвокатам, государственным служащим. „Время от времени Республику Молдова посещают эксперты из США или Европы, способные обучать этих чиновников”, - рассказал дипломат.
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Колумнист "КП" в Молдове